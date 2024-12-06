القبض علي ملاكم وصديقيه بتهمة التعدي علي فردي أمن بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي أحد الأشخاص حاصل على بطولة أفريقيا للملاكمة وصديقيه، لاتهامهم بالتعدي بالضرب علي فردي أمن داخل كمباوند بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كمباوند بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين فردي أمن طرف أول، أحد الأشخاص حاصل علي بطولة أفريقي للملاكة وصديقيه طرف ثان، بسبب قيام فردي الأمن الإداري بفحص بطاقات الطرف الثاني أثناء دخولهم للكمباوند لزيارة أحد اصدقائهم، مما تسبب في إصابة فردي الأمن.

جري ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.