الأمن اللبناني: إغلاق المعابر الحدودية البرية والإبقاء على المعبر مع سوريا مفتوحًا

أعلن الأمن العام اللبناني، انه تم إغلاق المعابر الحدودية البرية والإبقاء على معبر المصنع الحدودي مع سوريا مفتوحا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع اللبناني خلال لقائه نظيره الإيطالي ان استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية تعد خرقا فاضحا لترتيبات وقف إطلاق النار.

كما أوضح وزير الدفاع اللبناني، انهم حريصون على سلامة قوات يونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية على مواقعها.

وتابع وزير الدفاع اللبناني، ان الجيش يضطلع بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع يونيفيل.