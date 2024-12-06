يناير المقبل.. ثلاثة عروض لـ"نيران الأناضول" التركية بالمسرح الكبير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الدكتورة لمياء زايد على خشبة المسرح الكبير عروضًا استثنائية فريدة للملحمة التاريخية الإستعراضية التركية "نيران الأناضول" وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢٩، ٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٥ ضمن جولتها العالمية احتفالًاً بمرور خمسة وعشرين عامًا على انطلاقها.

وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور المصرى مايقرب من ١٣ عامًا ويتميز العرض بالأداء المبهر الذى يمزج بين الإيقاعات النابضة بالحياة والحركات الراقصة التي تحكي قصصًا مستوحاة من أساطير وتراث الأناضول.

جدير بالذكر ان "نيران الأناضول" التي أسسها المدير الفنى للفرقة الفنان مصطفى أردوغان وتصميم الرقصات لألبير أكسوى تمثل مشروعًا فنيًا فريدًا يجمع بين الرقص الشعبي والباليه والرقص الحديث وألوان أخرى تهدف إلى تقديم شعلة الحب والسلام فى مزيج فنى يعكس تاريخ وثقافة الأناضول الممتد لآلاف السنين ومنذ تأسيسها جابت الفرقة أكثر من ١٠٩ دول وقدمت ما يزيد عن ٨٥٠٠ عرض حى، حضرها أكثر من ٥٠ مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم.

وتؤكد دار الأوبرا المصرية باستضافتها لهذا الحدث التزامها بتعزيز التبادل الثقافي واحتضان الفنون الراقية التي تلهم الجمهور وتعكس قيم الحب والسلام.