بالصور.. "حاسبات ومعلومات الأقصر" تستضيف فعاليات "سلامتك تهمنا"

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بحضور عدد كبير من العاملين بالجامعة والمؤسسات الحكومية بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبإشراف الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

وأقيمت المبادرة برعاية وزارة العمل ومحافظة الأقصر؛ بمتابعة الدكتورة هناء حامد، مدير قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، وتنظيم الدكتور سلامة حامد المدرس بكلية الآثار والمنسق الرقمى لمبادرة بداية بجامعة الأقصر؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الانسان المصرى؛ وإيماناً من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بدور المبادرات فى التثقيف ونشر التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الجامعات الحكومية.

وافتُتحت فعاليات المبادرة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والذي أكد أن المبادرة الرئاسية ( بداية ) الهدف منها هو نشر الوعي الثقافي، والبيئي، وأهمية بناء الإنسان المصري على كافة الاصعدة؛ مشيرًا إلى أن التوجه الرئاسي لبناء الإنسان لابد أن يكون نابع من الإنسان وذلك للحصول على مخرجات سليمة من خلال تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة؛ مما يحدث علاقة تكاملية مبنية على فهم وثقافة وتغيير السلامة والصحة المهنية فى المقام الأول والخروج منها بتوصيات؛ الهدف منها الحفاظ على سلامة العاملين والطلاب فى المنشاة الحكومية.

وفي كلمته؛ رحب الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالضيوف؛ القائمين على تنفيذ المبادرة من مديرية العمل بمحافظة الأقصر؛ مؤكدًا على تسخير كافة إمكانات الكلية لنشر الوعي بالمبادرة؛ بما يسهم في تعزيز مفهوم بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

فيما أشار الدكتور فتحى سليمان رئيس قطاع شركة Clc، إلى أنه من أجل تطبيق السلامة والصحة المهنية بشكل سليم لابد من الإنسان يبدأ بنفسه اولاً بالتنفيذ؛ لافتا الى دورهم في تعليم الأطفال فى المدارس حالات الطوارئ، وأن صدور الخطا ليس فى الترتيبات ولكن فى ردود الأفعال؛ متطرقا بالحديث عن أنواع الصيانة وكيفية التدريب على تحسين الآداء الفني وتقييم حجم الأخطاء الناتجة وعلم الإطفاء.

كما استعرض الدكتور سلامة حامد المدرس بكلية الآثار والمنسق الرقمى للمبادرة بالجامعة؛ دور جامعة الاقصر فى أنشطة بداية بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، منذ بدء انطلاقها فى 15 سبتمبر 2024، حتى اليوم والتى تستمر مدة 100 يوم شاركت فيها الجامعة بالعديد من الأنشطة والفاعليات والقوافل التى تخدم المجتمع المدني والجمعيات وطلاب المدارس مستهدفة كل الأعمار.

وتخلل الفاعلية تبادل الدروع؛ واستكملت المبادرة بندوة عن مخاطر بيئة العمل قدمها الدكتور الحسينى الطاهر؛ والتي قدم فيها عرض تقديمى عن العمل وبيئة العمل وأنواعه والأمن الصناعي، وتنوع طفايات الحريق، مستعرضًا مفهوم السلامة والصحة المهنية وأنواع مخاطر العمل: "الكيميائية – بيولوجية – ميكانيكية وغيرها، والأمراض المهنية والمخاطر الطبيعية".

واختتمت الفاعلية، الدكتورة سامية عبد الرسول أخصائى سلامة وصحة مهنية والتى تناولت محاضرة بعنوان "إدارة وتقييم المخاطر".

وزارة العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» لتوعية وتدريب العاملين بالمنشآت على أهمية السلامة والصحة المهنية

وكانت وزارة العمل، قد أطلقت مبادرة «سلامتك تهمنا»، لتوعية وتدريب العاملين بالمنشآت على أهمية السلامة والصحة المهنية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود في هذا المجال ،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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