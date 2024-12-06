محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يشهدان احتفالية لتسليم شهادات الإعفاء النهائي من التجنيد لذوي الهمم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و اللواء محمد صبحي مهنا،مدير إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، والأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تسليم شهادات الإعفاء النهائي من التجنيد لذوي الهمم"منطقة تجنيد وتعبئة المنيا"، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال الدفع بلجنة تجنيدية من إدارة التجنيد والتعبئة للوقوف على أحقيتهم بالإعفاء.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت عنوان "أبطال العزيمة" واستضافتها جامعة بني سويف،وفي حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية: ووكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من إدارة التجنيد والتعبئة والحضور من ذوي الهمم، موضحا أن تنظيم تلك الاحتفالية بالتعاون بين المحافظة وإدارة التجنيد والجامعة يعكس روح التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة، وترجمةً حقيقيةً لاهتمام الدولة بتحقيق التمكين الكامل لذوي الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم، وأن ما نشهده اليوم ليس مجرد إجراء تقليدي، بل هي رسالة واضحة مفادها أن الدولة تولي أبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة كل الاهتمام، وتسعى لتقديم كل ما يلزم لتيسير حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.



وأضاف المحافظ أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة لذوي الهمم على مستوى الدولة، وذلك بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع حقوق ذوي الهمم على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والعمل، بجانب إطلاق الدولة للعديد من المبادرات الوطنية ،من أبرزها مبادرة "قادرون باختلاف" التي استهدفت دعم ذوي الهمم في كثير من النواحي الحياتية ،

كما تم تنفيذ مشروع تطوير مراكز التأهيل الشامل في كافة المحافظات،لضمان حصول ذوي الهمم على خدمات متكاملة، وإنشاء مجلس قومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لدراسة وتطوير السياسات اللازمة لتحسين حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية بإصدار تشريعات وقوانين تلزم المباني بمراعاة الكود الهندسي المصري، الذي يضمن سهولة حركة ذوي الهمم ، وبفضل ما سبق ذكره وغيره من جهود في هذا المجال، تم اختيار مصر ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجالات سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم .

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في ملف دعم ذوي الإعاقة ، حيث تعد بني سويف من المحافظات السباقة في هذا الملف الحيوي، بداية من دعم مبادرة "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى وضع اشتراطات تنفيذ كود المعاقين في المشروعات التي يتم إنشاؤها، والذي تم تطبيقه بالممشى السياحي بكورنيش النيل.، و دعم و تعزيز دور وحدة شؤون الإعاقة بالديوان العام ، بجانب دعم كافة الجهود لمشاركتهم سياسياً ، لاسيما في الاستحقاقات الانتخابية المتعددة السابقة والمقبلة .



واختتم المحافظ كلمته بتجديد التهنئة لذوي الهمم بهذه المناسبة،مؤكدا أن حصولهم على شهادات الإعفاء من أداء الواجب الوطني لا يقلل من قدراتهم بل هو تكريم لهم وتقدير للظروف التي يمرون بها، وحجم التحديات التي يواجهونها يومياً، وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، واعدا إياهم بالعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم، ومعربا عن شكره وتقديره لإدارة التجنيد والتعبئة، وجامعة بني سويف،

من جانبه، هنأ اللواء محمد صبحي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتجديد ثقة القيادة السياسية متمنيًا له دوام التوفيق والسداد،معربا عن سعادته بزيارة المحافظة، وناقلاً للحاضرين تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومعربًا عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة بني سويف بوابة الصعيد ذات التاريخ العريق وأهلها الطيبين

هذا وتضمن الحفل الذي بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم _ فيلم تسجيلي تضمن الإشارة إلى جهود وإنجازات الجامعة بني سويف في ملف ذوي الإعاقة ، وكلمة لرئيس الجامعة ، وفيديو قصير لإدارة التجنيد عن الإجراءات التجنيدية ، وكورال الجامعة وكورال لمدرسة النور ، وتبادل الدروع ، وتوزيع شهادة الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية لذوي الهمم.