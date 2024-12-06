"إلى أين يتجه قلبي؟".. اختتام الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية القوصية بالمقطم

عقد الآباء الكهنة رعاة الكنائس بايبارشية القوصية الرياضة الروحية السنوية تحت عنوان "إلى اين يتجه قلبي ؟"، وذلك في الفترة من ٢ حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ بدير الراهبات الكومبونيات بالمقطم بمدينة القاهرة، برعاية وحضور الانبا مرقس مطران ايبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك.

واجتمع الاباء كهنة الايبارشية في الرياضة الروحية السنوية التي تميزت هذا العام بعمق تأملاتها التي دارت حول شخصية ايليا وأيضاً رسالة البابافرنسيس " لقد أحبنا " حول قلب يسوع الاقدس، في مناخ من الهدوء والصمت .



وكان برنامج الرياضة غني بالفقرات ما بين القداس الصباحي والتأملات الروحية التي قدمها قدس الاب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان وفترات طويلة من التأمل والصلاة.

انتهت الرياضة الروحية بلقاء رعاة الكنائس مع الاب المطران حيث قدم سيادته الشكر لله على السنة المنقضية بما فيها من غنى عظيم انعم به الله على الايبارشية سواء على مستوى الأنشطة الروحية العامة والتكوين سواء في المجالات الإدارية .



كما وضع الاب المطران الخطوط العريضة للتكوين العام القادم وآلياته المتعددة والمختلفة . كما طلب من الاباء الرعاة بوضع خطه رعوية واضحة للعام القادم تخدم الأهداف العامة التي وضعتها الكنيسة الجامعة.



واختتم الاب المطران لقائه بتوجيهات إدارية ورعوية تخص المجالس الرعوية ومهامها وطريقة عملها . كذلك شكر الاب المطران الاخوات الراهبات الكمبونيات بالمقطم على الاستقبال المفرح للكهنة وعلى قدوتهم العميقة في الخدمة المجانية المضحية.