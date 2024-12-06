وفاء صادق تنضم لمسرحية "فارس يكشف المستور"

يواصل عرض "فارس يكشف المستور" نجاحه الكبير، ودون توقف برغم اعتذار الفنانة ميرنا وليد عن استكمال المسرحية خلال الفترة المقبلة، وتقدمت ميرنا للفنان محمد صبحي وبشكل رسمي باعتذار نتيجة لأسباب مرضية، مؤكدة على أسفها الشديد لهذا القرار قائلة: "اعتذار فنان عن استكمال عمل يكون بطله الفنان محمد صبحي لا يأتي إلا لسبب قهري".

ومن جهته قَبِلَ الفنان محمد صبحي اعتذار الفنان ميرنا وليد، متمنيا لها الشفاء العاجل وشكرها على عملها بالفرقة خلال الفترة الماضية التي شاركت فيها في العرض لمدة ثلاثة شهور بنجاح كبير.

وأكد صبحي أنه سيقيم احتفالا بحضور كل أعضاء فرقة "ستديو الممثل" في آخر ليلة عرض لها ليشكرها أمام كل أعضاء الفرقة.

وأشار صبحي إلى أن عرض مسرحية "فارس يكشف المستور" مستمر دون توقف، وأنه طلب من الفنانة والنجمة وفاء صادق أن تشاركه البطولة مرة أخرى بعد تعاونهما سابقا في مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، وبالفعل لبت "وفاء" طلب الفنان محمد صبحي.

وقال صبحي: أشكر وفاء صادق على تلبية طلبي، وهي تلميذتي، ومن أعضاء الفرقة وسوف يتشرف العرض بوجودها كبطلة أمامي للمرة الثانية، وهي حاليا تجري بروفات مكثفة لتكون جاهزة لاستكمال العرض.