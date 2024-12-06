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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أردوغان: دعمنا تحركات المعارضة السورية

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، أن تركيا تأمل في أن يستمر تقدم الفصائل السورية المعارضة "دون مشاكل".

أشار أردوغان إلى دعم بلاده المستمر لتحركات المعارضة السورية على الأرض، مؤكدًا أن الهدف النهائي لتلك الفصائل هو العاصمة السورية دمشق، في إشارة إلى سعيها للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف أردوغان في تصريحاته قائلًا: "كنا قد مددنا يدنا للرئيس السوري بشار الأسد في بداية الأمر، لكن للأسف لم يستجب".

أشار إلى أن المناطق السورية مثل إدلب وحماة وحمص أصبحت تحت سيطرة المعارضة السورية، وأن هذه الفصائل تواصل تقدمها العسكري نحو العاصمة دمشق.

 

 

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