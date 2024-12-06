نهبوا آلاف الدولارات.. حبس المتهمين بسرقة فيلا تاجر بـ6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس عاطلين قاما بسرقة مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف دولار من داخل فيلا تاجر بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهمين الذين أقروا بارتكابهم للواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما اطلعت على تسجيل كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا والتي بينت دخول المتهمين إليها وسرقة الأموال بها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سرقة دولارات من فيلا تاجر

البداية ببلاغ قدمه تاجر يدعى “أكرم. م” إلى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث ٱكتوبر، بسرقة أموال من فيلته تقدر بنحو 8 آلاف دولار، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى الموقع المشار إليه، وبإجراء التحريات تبين أن السرقة وراءعها عاطلين وهما“شعبان م ” 30 سنة، و"أحمد ج" 25 سنة وبحوزتهما المبلغ المسروق ، فأُلقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.