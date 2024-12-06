بالأرقام.. حجم التبادى التجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، وملك الدنمارك فريدريك العاشر، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى منتدى الأعمال المصرى الدنماركى الذى يعقد ضمن فعاليات زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى الدنمارك ويتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين كما يتم توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

كما سجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

واستقبل فريدريك العاشر ملك الدنمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن كما زار الرئيس السيسي القلعة الأثرية بالدنمارك حيث وضع الرئيس السيسي الزهور على النصب التذكاري.

كما عقدت جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي وفريدريك العاشر ملك الدنمارك بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك كما عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

ووصل الرئيس السيسي إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.