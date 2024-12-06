بعد تجديدها.. محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن في افتتاح 4 مساجد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية،اليوم الجمعة، في افتتاح 4 مساجد “بعد إحلالها وتجديدها بمراكز: ”بني سويف، ببا، وسمسطا" بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وقد افتتح علي يوسف رئيس مركز بني سويف "مسجد عزبة فيصل" التابعة لقرية اهناسيا الخضراء، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 250 مترا بتكلفة 2.8 مليون جنيه "جهود ذاتية" بجانب افتتاح مسجد "طيبة" بقرية سنور شرق النيل بتكلفة 1.7 مليون، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 200 متر، وذلك بحضور صبحي علي خلف سكرتير قرية بياض العرب ومسؤولو الأوقاف.

وقد افتتح مدحت صلاح رئيس مركز سمسطا "المسجد الكبير" بقرية منشاة أبومليح "بعد صيانته" بتكلفة 1.5 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك على مساحة 580 مترًا، وذلك بحضور: نواب رئيس المدينة، الشيخ سعيد سيد عبدالواحد مديرالدعوة ببني سويف، الشيخ مصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة الأوقاف بسمسطا، الشيخ ربيع مصطفى محمد مفتش المنطقة،وأقيمت الصلاة بعد افتتاح المسجد ،وقد استمع المصلون لخطبة الجمعة التي كانت بعنوان " لغة القرآن والحفاظ على الهوية "

كما تم افتتاح نائب رئيس مركز ومدينة ببا الأستاذ وليد عطية، المسجد الكبير بقرية هلية"بعد ، إحلاله وتجديده "بتكلفة 4 ملايين جينه على مساحة إجمالية 330 متراً بالجهود الذاتية، ويشمل مصلى للسيدات على مساحة 150 متر بالدور الأول علوى، حيث شهد الافتتاح : الشيخ سيد بدر الدين مدير أوقاف ببا، الشيخ حسن عيد الرسول بيت العائلة المصرية ووفد من الأزهر برئاسة الشيخ معوض طه مفتش أول وعظ بنى سويف، عيد عمر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، خالد على رئيس قرية هلية.

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