«الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية حديثي الولادة

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية هدفها الأساسي توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وأضاف «مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء»، خلال مداخلة هاتفية، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات لكل المنتفعين ومن ضمنهم الأطفال المبتسرين، لافتًا إلى أن الهيئة استطاعت تقديم أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين أهمها رعايات طارئة لعلاج مرض الصفرة ومتابعة العمليات الجراحية وعلاج حالات العدوى والالتهابات وأمراض قلب الأطفال.

وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء: «حضانات الهيئة بها احدث أجهزة لحديثي الولادة وبها فريق صحي من أطباء وتمريض وصيادلة مؤهلين على أعلى مستوى ولديهم خطط علاجية ممتازة وهذا أدى إلى أن نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة فاقت ال90% وهذا يحدث لأول مرة أن هناك برتوكولات إكلينيكية موحدة يتم تطبيقها وهذا يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة من الهيئة.