إيران تعلن عن خطط لتعزيز دعمها العسكري لسوريا بإرسال صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين

في خطوة جديدة لتأكيد دعمها المستمر للنظام السوري، أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن إيران تعتزم إرسال المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سوريا، بالإضافة إلى زيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك، وذلك لتقديم الدعم للرئيس بشار الأسد في معركته المستمرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أهمية الوضع السوري الذي يتطلب مزيدًا من التشاور، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة قريبًا.

وكشف المسؤول الإيراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن طهران اتخذت الخطوات اللازمة لتكثيف الدعم العسكري لدمشق، حيث تقوم سوريا وروسيا بتكثيف الضربات الجوية، وهو ما تم فعلًا في الساعات الأخيرة. وأكد المسؤول أن إيران ستواصل تقديم الدعم المخابراتي واستخدام الأقمار الصناعية لتزويد سوريا بمعلومات حيوية.

وأضاف أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين طهران ودمشق، خاصة في مواجهة التحديات الراهنة على الساحة السورية.