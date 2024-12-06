تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، فعاليات القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يشارك في القوافل التعليمية نخبة من معلمي وأساتذة المرحلة الإعدادية والثانوية، والتى تشهد إقبالا كبيرا من طلاب المرحلتين، وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة للمرحلة الإعدادية، وقاعة مجلس العمد والمشايخ للمرحلة الثانوية.



حيث تفقد محافظ مطروح فعاليات القوافل التعليمية والاستماع إلى شرح المعلمين والاستماع إلى استفسارات من الطلاب، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الإدارة العامة للبرلمان، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الحرص على التنظيم والمشاركة في هذه القوافل للعام الثاني عشر، مشيدا بجهود التنظيم للقوافل التعليمية وجميع القائمين عليها خاصة بمطروح، وموجها الشكر لسيد مصطفى المشرف العام على القوافل وفريق القافلة التعليمية لمطروح.



وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام عملها، مشيرا إلى حرص الطلاب على الاستفادة منها وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم.

كما أكد محافظ مطروح على أنه سيتم تنظيم قوافل أخرى للمراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية.



وفي نهاية التفقد أهدى محافظ مطروح نسخة من المصحف الشريف للقائمين على القوافل بمطروح.

محافظ مطروح يتفقد فعاليات القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية

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