غدًا.. اجتماع ثلاثي في الدوحة بشأن سوريا

يعقد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي اجتماعًا غدًا السبت، مع وزيري الخارجية الإيراني والروسي لمناقشة الوضع في سوريا، على هامش «منتدى الدوحة»، حسبما أكدت وزارة الخارجية التركية.

وقال مصدر في الوزارة إنّ «الوزير هاكان فيدان يلتقي الوزيرين الروسي سيرجي لافروف والإيراني عباس عراقجي في اجتماع وفق صيغة أستانة السبت في الدوحة».

وتتقدَّم الفصائل السورية المسلحة، اليوم الجمعة، باتجاه مدينة حمص، ثالث أكبر المدن السورية، غداة سيطرتها على مدينة حماة الواقعة شمالها، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في إطار هجوم مباغت ضد القوات الحكومية مكّنها من السيطرة على مساحات واسعة في البلاد في غضون أيام، فيما أعلن الجيش السوري قصف تجمعات للفصائل على مدينة حماة.

ورغم القصف العنيف من قبل الجيش السوري لجسر الرستن، الذي يصل بين مدينتي حماة وحمص، تمكنت الفصائل المسلحة من التقدم إلى ريف حمص.