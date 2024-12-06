سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استعدادات شركة المياه للتعامل مع موسم الأمطار

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بجولة تفقد خلالها محطة معالجة الصرف الصحى بتزمنت الشرقية، ضمن برنامج زمني وجه بإعداده المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لمراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يتعلق بجاهزية محطات الصرف والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة لتصريف الأمطار.

وذلك فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بمحطة المعالجة تزمنت التي تعمل بطاقة 62.5 ألف متر مكعب يوميا ، وتم إنشاؤها منذ 2006بنظام المعالجة الثنائية وتم اختيارها للتحويل لمعالجة ثلاثية فى عام 2020 ضمن البرنامج الرئاسي للحفاظ على مصادر المياه العذبة وسيتم عمل توسعات لتصل إلى 100 ألف متر مكعب لخدمة باقى قرى مركز بنى سويف.

كما اطمان السكرتير العام المساعد من رئيس الشركة المهندسة دينا عمر إلى استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من : فواز رجب نائب رئيس المدينة، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ومسوؤلو محطة معالجة تزمنت والوحدة المحلية.