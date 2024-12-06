بالصور.. "ورد النيل" يغطي شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ظهور كميات من ورد النيل بطول شاطئ بورسعيد الذي يمتد لقرابة 7 كيلو متر، في ظاهرة تتكرر سنويًا اعتاد عليها أبناء بورسعيد وزوارها في نفس التوقيت من كل عام.
ويكثف جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهودهم لإزالة ورد النيل بطول الشاطئ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.
وترجع ظاهرة ظهور ورد النيل على شواطئ بورسعيد إلى فتح البوغاز بمنطقة غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات.
ويعتبر نبات ورد النيل أحد النباتات المائية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء والأكسجين الذائب في مياه البحر، ويطفو ويتكاثر ورد النيل بسرعة كبيرة.