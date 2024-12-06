بالصور.. "ورد النيل" يغطي شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ظهور كميات من ورد النيل بطول شاطئ بورسعيد الذي يمتد لقرابة 7 كيلو متر، في ظاهرة تتكرر سنويًا اعتاد عليها أبناء بورسعيد وزوارها في نفس التوقيت من كل عام.

ويكثف جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهودهم لإزالة ورد النيل بطول الشاطئ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وترجع ظاهرة ظهور ورد النيل على شواطئ بورسعيد إلى فتح البوغاز بمنطقة غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات.

ويعتبر نبات ورد النيل أحد النباتات المائية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء والأكسجين الذائب في مياه البحر، ويطفو ويتكاثر ورد النيل بسرعة كبيرة.

1733481137017_copy_1280x960

1733481137046_copy_1280x960

1733481136914_copy_1280x960

1733481136947_copy_1280x960

1733481136894_copy_1280x960

1733481136852_copy_1280x960

1733481136794_copy_1280x960

1733481136763_copy_1280x960

1733481136726_copy_1280x960