عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي الكوميدي Le Havre بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي الكوميدي Le Havre فى السابعة من مساء غدا السبت، يعقب عرض الفيلم مناقشة بحضور د. سامح توفيق، واحمد العرابى .

وتدور قصة الفيلم حول مارسيل ماركس ملمع الأحذية الذي يسافر إلى مدينة لوهافر تاركًا مهنته التي لم تتح له كسب قوت يومه، إلا أنه استفاد منها في تكوين خبرات حياتية لقربه من الناس.

ثم يتخلى مارسيل عن طموحه في الكتابة، وعاش حياة مرضية بين الحانة، وعمل زوجته أرليتي، غير أن القدر حمل إليه طفلًا مهاجرًا من أفريقيا، وفي الوقت نفسه، أُصيبت زوجته أرليتي بمرض مزمن منعها من القيام بواجباتها اليومية، واضطر حينها مارسيل إلى مواجهة صعوبة الحياة، فماذا سيفعل مارسيل؟.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى ١٢ من ظهر غد السبت ورشة عمل "الرسم على الزجاج " ، تستهدف الورشة، الأطفال من المرحدلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 10 سنوات، سواء طلبة المدارس أو الأطفال من هذه الفئة العمرية الذين يزورون المكتبة مع عائلاتهم.

يتعلم الأطفال خلال الورشة ، أساسيات وتقنيات ومهارات الرسم على الزجاج، من تنظيف الزجاج والتأكد من أن السطح جاف، حتى٠يبدأ عملية الرسم باستخدام الألوان الفاتحة تدريجياً إلى الألوان الداكنة.