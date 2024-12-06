اللاهوتيّون في روما ضمن المؤتمر اللاهوتي الدولي

أعلن الفاتيكان عن انعقاد المؤتمر اللاهوتي الدولي في روما (تحديداً في جامعة اللاتيران الحبريّة) بين 9 و10 ديسمبر ، مع مشاركة 500 لاهوتي سيأتون من مختلف أنحاء العالم (من بينهم اللبنانيّ غبريال هاشم)، تحت عنوان “الإرث والخيال”.

في التفاصيل التي أوردها الفاتيكان ستفتتح دائرة الثقافة والتعليم المؤتمر بلقاء مع البابا فرنسيس، وتلاوة مقدّمة من قبل عميد الدائرة المذكورة الذي صرّح: “على اللاهوت أن يستعيد في قلب الكنيسة صفته بمساعدة التعمّق في الاختبار المسيحي.

ولا يمكن للكنيسة أن تعيش في نقص لاهوتي عليها أن تبحث دائماً عن لغة جديدة لتخاطب إنسان اليوم عن الإيمان”.

كما وسيتمكّن اللاهوتيّون من مشاطرة التأمّلات بين صِلات اللاهوت بالثّقافة والأدب والسينما والفيزياء.

في هذا السّياق، يهدف المؤتمر إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسيّة التي تُطرَح في العالم الثقافي الواسع: هل للّاهوت مستقبل أو التزام في حياة الكنيسة أو بناء ثقافة في خدمة الحقيقة والسلام والأخوّة؟.