وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينتي سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ بمدينتي سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، وكذا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات ومخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها بالمدن الجديدة، وهناك تكليفات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، إلى جانب إسراع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتلك المدن.

ونصت القرارات بمدينة سفنكس الجديدة، على إزالة مخالفات البناء المقامة على 4 قطع أراضٍ بالحي الألماني بمنطقة الريف الأوروبي، بمساحات مختلفة والمتمثلة في أعمال حفر وتجهيز لصب خرسانة عادية، وأعمال إنشاء خرسانات عادية ومسلحة، وغير ذلك، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص قرار مدينة حدائق أكتوبر، على إزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بقطاع "و" المنطقة السابعة بمشروع إبني بيتك، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (أرضي + دورين علويين)، وعمل بدروم وبروزات بالجوانب، وذلك بغير سند قانوني، ودون ترخيص.

ونص قرار آخر بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي "هيكل خرساني" بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولي أجهزة تنمية سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ ماورد بالقرارات.