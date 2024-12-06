وزير الري يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) ، وكان فى استقباله الدكتور عبد العزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على المشاركة فى هذه الفعاليات الدولية الهامة والتى تمثل منصة هامة للحوار وتبادل الآراء بين القيادات وكبار المسئولين بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص موضوعات المياه والمناخ والأمن الغذائي ومكافحة التصحر.