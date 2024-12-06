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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وزير الري يصل الرياض
وزير الري يصل الرياض
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وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) ، وكان فى استقباله الدكتور عبد العزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على المشاركة فى هذه الفعاليات الدولية الهامة والتى تمثل منصة هامة للحوار وتبادل الآراء بين القيادات وكبار المسئولين بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص موضوعات المياه والمناخ والأمن الغذائي ومكافحة التصحر.

هانى سويلم الموارد المائية الري السعودية الامم المتحده