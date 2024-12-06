شريهان.. سحر الاستعراض وأسطورة الفن المصري

تحتفل الفنانة الاستعراضية شريهان، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها، وهي تعد من أبرز نجمات الفن في مصر والعالم العربي، ورمزًا للصمود والقوة في مواجهة الصعاب، إضافة إلى تمتعها بمسيرة فنية طويلة ومليئة بالإنجازات والتحديات.

شريهان رمزًا للموهبة والإبداع

بدأت شريهان مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث ظهرت لأول مرة في الإعلانات التلفزيونية ثم في السينما، في بداية السبعينات، فكانت شريهان طفلة صغيرة تظهر في الأفلام والمسرحيات الاستعراضية، وتعلمت فنون الرقص والتمثيل والغناء، فأصبحت رمزًا للموهبة والإبداع بفضل أدائها الاستثنائي في المسرحيات التي قدمتها، مثل «شارع محمد علي» و«علشان خاطر عيونك» و«المهزوز» و«سك على بناتك» و«إنت حر» و«ربع دستة أشرار»، كما تألقت في العديد من الأفلام السينمائية والتليفزيونية.

وتتميز شريهان بقدرتها على الرقص والغناء؛ ما جعلها واحدة من أبرز فناني الاستعراض في تاريخ الفن العربي، على الرغم من صعوبة الأوقات التي مرت بها في حياتها، بما في ذلك معاناتها من مرض السرطان والظروف الشخصية الصعبة، إلا أن شريهان استطاعت العودة بقوة إلى الساحة الفنية وأثرت في الأجيال الجديدة.

وقدمت شريهان العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم «العذراء والشعر الأبيض» و«عرق البلح» و«العشق والدم» و«ميت فل» و«كريستال» و«الحب والرعب» و«خلي بالك من عقلك» و«ريا وسكينة» وغيرها من الأفلام الناجحة، كما لعبت أدوارًا متنوعة بين الكوميديا والدراما، وأثبتت قدرتها على التميز في كل نوع فني.

وكانت شريهان واحدة من أشهر نجوم المسرح المصري، خاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، ومن أبرز أعمالها المسرحية «شارع محمد علي» و«سك على بناتك» و«علشان خاطر عيونك» وغيرها، حيث قدمت هذه العروض مع كبار الفنانين مثل فؤاد المهندس، فريد شوقي، هشام سليم، وغيرهم، فتميزت بقدرتها الاستثنائية على الرقص والغناء والتمثيل.

وشاركت شريهان في العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة أيضًا، مثل «فوازير شريهان» التي حازت على إعجاب الجمهور في الثمانينات، وأصبحت جزءًا من التراث الفني العربي، فكانت فوازيرها تمتاز بالتصميم الرائع والرقص الاستعراضي والإبداع الفني، مما جعلها تترك بصمة مميزة في تاريخ التلفزيون العربي.

وواجهت شريهان في منتصف التسعينات العديد من التحديات الشخصية، بما في ذلك مرض السرطان الذي أثر بشكل كبير على حياتها، لكنها استطاعت التغلب على هذه التحديات، لم تمنعها هذه التجارب الصعبة من العودة إلى الساحة الفنية بقوة.

وبعد فترة غياب طويلة، عادت شريهان مؤخرًا إلى المسرح في عرض "كوكو شانيل" عام 2021، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، لتثبت مجددًا أنها واحدة من أكبر النجمات في الساحة الفنية، كما كانت تحرص على الظهور في مناسبات فنية واستعراضات تلفزيونية، وتشارك جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان للفنانة شريهان علاقة مميزة مع الفنانين والمبدعين الذين شاركوا معها في أعمالها الفنية، كما يظل مكانها في قلوب جمهورها لا يتزعزع بفضل موهبتها وطلتها الساحرة على الشاشة.