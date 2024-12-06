«القاهرة الإخبارية»: الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب البلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن أبرز ملامح انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، هو قيام الجيش بالعودة إلى الثكنات والمواقع التي تركها إبان العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال مراسلته للقناة، أنه جرى تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات، وتحديدًا البلدات المٌتاخمة للحدود والقريبة منها بشكل مباشر التي لا يتواجد فيها جيش الاحتلال، استعدادًا للمرحلة الثانية من انتشار الجيش اللبناني، وهي أن يدخل الجيش اللبناني البلدات التي يتواجد بها جيش الاحتلال بعد انسحابه، وليتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين هذه البلدات.

وتابع: «تأمين الجيش اللبناني لهذه البلدات يأتي بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تطبيقًا للقرار الأممي 1701، وتطبيقًا لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الـ27 من شهر نوفمبر الماضي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على انتهاكاته وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقبل قليل كان هناك تحليق كثيف للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء الدولة اللبنانية».