"القومي للمرأة" بأسوان ينظم دورات ريادة الأعمال وجلسات الدوار للتوعية المجتمعية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة تنظيم 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال ، بالإضافة إلى 3 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية.

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، مؤكدة أن الفعاليات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وإستهدفت 450 سيدة ورجلا وطفلا من أهالى قري المنصورية والطويسة والشطب بمركز دراو ، بجانب قرية الأعقاب بمركز أسوان .

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة .

وأشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إلى أن دورات ريادة الأعمال تهدف إلى تنمية المهارات وتسليط الضوء على موضوعات التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات .

جلسات الدوار تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن جلسات الدوار تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة .

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