البابا تواضروس: إصدار العملة التذكارية يعكس تقدير الدولة لأهمية الدراسات القبطية

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تصريحًا للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول العملة التذكارية التي أصدرتها مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس معهد الدراسات القبطية.

وأكد البابا أن إصدار هذه العملة من قبل الدولة المصرية يعد دليلاً على تقدير الدولة لأهمية الدراسات القبطية وقيمتها الكبيرة في التراث المصري.

في سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، في المقر البابوي بالقاهرة، يرافقه الدكتور إبراهيم أمين، المستشار القانوني للسفارة.

وتحدث السفير، خلال اللقاء عن خدمته السابقة في عدة دول حول العالم وأشاد بالدور الملموس للكنيسة القبطية في تلك الدول، كما أعرب عن تطلعه للتعرف على الكنيسة القبطية وخدمتها في الفلبين.

من جانبه، أشار البابا إلى اهتمام الكنيسة القبطية في الخارج بخدمة المجتمعات التي تتواجد فيها وتقديم الخدمات باسم مصر، مشيرًا إلى وجود أب أسقف للكنيسة القبطية هناك وهو الأنبا رويس.