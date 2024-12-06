عشرات الشهداء والجرحى في قصف على بيت لاهيا وجباليا ورفح

استشهد عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وفي قصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشمال رفح جنوب القطاع. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا واستهدفت مباني ومنازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء أكثر من ثلاثين شهيدا وإصابة عدد كبير من المواطنين، فيما ارتقى مواطنان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤي نازحين في بلدة جباليا.

وثلاثة مواطنين إثر قصف جوي لخربة العدس شمال مدينة رفح. وأوضح أنه لا زال عدد كبير من المفقودين تحت أنقاض المنازل في بيت لاهيا، وأن هناك جثثا وجرحى في الشوارع ولا يستطيع أحد الوصول إليها وتمنع قوات الاحتلال الإسعاف والطواقم الطبية الاقتراب من المكان، وتستهدف من يحاول الاقتراب من المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نسفت عددا كبيرا من المباني السكنية والمنازل في مدينة غزة وفي جباليا شمالا ورفح جنوبا، وأكدت "وفا" وصول طفل شهيد إلى المستشفى الأوروبي تم انتشاله من شرق مدينة رفح عقب قصف إسرائيلي على المنطقة.

وقالت إن المحافظة الوسطى، خاصة المناطق المحاذية لقرية المصدر ومخيمي المغازي والبريج تتعرض لقصف عنيف جدا من قبل قوات الاحتلال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،580 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

