طعنه بسكين.. حبس المتهم بقتل شقيقه لخلاف على الميراث بالبدرشين

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع شخص قام بقتل شقيقه بطعنة نافذة في البطن على خلفية مشاجرة على الإرث بقرية المزاريق التابعة لمركز البدرشين، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال أهلية المجني عليه وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين بسبب الإرث تطورت إلى قتل أحدهم الآخر، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

والبداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من غرفة عمليات شرطة النجدة، باستقبال مستشفى البدرشين المركزي جثة شخص مصاب بطنة في البطن ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى الموقع المشار إليه وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه "أشرف زخ" 39 سنة، وأخيه بسبب خلاف على الميراث تطورت إلى مشاجرة بقرية المرازيق، سدد على إثرها الثاني للأول طعنة نافذة في البطن مستخدما سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.