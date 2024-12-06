إزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات بأسوان

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية والمرور الميدانى صباحاً ومساء من أجل رفع كفاءة الخدمات العامة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، بجانب التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة ، ورفع مختلف الإشغالات والمخالفات للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف المراكز والمدن ، مع مواصلة التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

إزالة 16 محلًا مخالفًا تحت الإنشاء بمنطقة السيل

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 16 محلاً مخالفًا تحت الإنشاء بمنطقة السيل مع إزالة الأرصفة المخالفة ، بالإضافة إلى بتنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف الأحياء ومنها شوارع شرق البندر وكسر الحجر وبجوار نادى المهندسين والسوق السياحى ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية أيضاً بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار ، وصيانة المسطحات الخضراء .

كما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالميادين والشوارع .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة التعديات على الأراضى التى تم رفض طلبات تقنينها وإسترداد 6 قطع أراض جديدة ليصل إجمالي الأراضي المستردة إلى 32 قطعة تم تسليمها لجهات الولاية المختصة، علاوة على رفع عدد 17إشغال طريق ، وضبط عدد 15 من المضبوطات التى تم إيداعها بمخازن الوحدة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالتفاعل المباشر مع شكوى الأهالى والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنفق كوم أمبو مع إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بحى وسط المدينة .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة محمد جلال بناء على توجيهات محافظ أسوان بعقد لقاء موسع مع عدد من المواطنين والأهالى للاستماع لمطالبهم ومناقشة المشكلات تواجه المدينة لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة .

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