عميد فنون مسرحية يتحدث عن كتابه "جلال الشرقاوي ومضات ومواقف".. فيديو

قال الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية السابق بأكاديمية الفنون، إن الدكتور جلال الشرقاوى يعد أستاذى، وأبا روحيا، وصديقا عزيزا، ومرجعى العلمى والإبداعى، لقد كان له دور كبير فى تشكيل شخصيتى الإنسانية والعلمية والإبداعية، قضيت تقريبا ثلثى عمرى فى صحبته، مما أثرى تجربتى وأثر فى حياتى بشكل عميق.

وعن اختيار "جلال الشرقاوى.. ومضات ومواقف" عنوانا لكتابه، تابع الكاشف في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، لقد فكرت كثيرا فى اختيار عنوان يليق بهذا الكاتب الكبير، فمن الطبيعى أن تُطلق على الأشخاص ألقابا مثل: أستاذ الأجيال، أستاذ الأساتذة، المُعلم، الرائد، وغيرها من الألقاب التى يستحقها الدكتور جلال الشرقاوي، لكن بما أن هذه الألقاب أصبحت مألوفة ومستخدمة بكثرة، رأيت أن اسم جلال الشرقاوى وحده هو اسم فخم بما فيه الكفاية ليعكس مكانته الحقيقية، ففخامة الاسم تكفى لتدل على من هو جلال الشرقاوى، ومن هنا قررت أن أرسم بورتريه لشخصيته من الداخل، وذلك من خلال الومضات والمواقف التى عشتها وعاينتها بنفسى، وكانت كفيلة.