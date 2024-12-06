الأنبا أكليمندس يرسم 46 شماسًا في عيد القديس "أبي سيفين" بمدينة الأمل

ترأس الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، وقام بصلاة رسامة 46 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في الصلاة الآباء الكهنة من الكنيسة وبعض كهنة القطاع، بالإضافة إلى أسر الشمامسة الجدد، وخورس الشمامسة، وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وكان الأنبا أكليمندس قد ترأس صلاة عشية العيد في الكنيسة نفسها، وقام بطيّب رفات الشهيد أبي سيفين.

وفي سياق آخر، ينظم قطاع كنائس وسط القاهرة بالكنيسة الأرثوذكسية نهضة روحية يومية، خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

وتستمر النهضة الروحية لصوم الميلاد لمدة 43 يومًا فترة الصوم التي تنتهي بعيد الميلاد المجيد، وذلك برئاسة الأنبا رافائيل أسقف عام قطاع كنائس وسط القاهرة وتوابعها.