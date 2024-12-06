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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى اجتماع شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

بحضور وزيرة التنمية المحلية..

محافظ أسوان يشارك
محافظ أسوان يشارك فى اجتماع شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية
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شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى الاجتماع الإفتراضى الذى جرى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، للتعريف بشبكة اليونسكو للتراث العالمى، وكذا تعريف المحافظات المهتمة بآلية التقديم للشبكات ومعايير العضوية، ومنها أسلوب تقديم طلبات جديدة للانضمام عبر المنصة الإلكترونية لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية ( UCCN ) للمجالات الإبداعية الثمانية التى تغطيها الشبكة .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال، بأن مدينة أسوان تعتبر عضو فى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم منذ عام 2017 , والتى تركز على التعلم مدى الحياة ، وتم اختيارها ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 ، كما أنها تعتبر عضواً أيضاً فى المدن الإبداعية منذ عام 2005 ، والتى تركز على الإبداع والصناعات الثقافية كمحرك للتنمية.

محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو 

لافتاً إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بدءاً من انطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 ، بجانب إنشاء مركز الوثائق فى عام 2001 ليكون مرجعاً للدراسات النوبية بمتحف النوبة ، فضلاً عن التعاون فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب التقديم فى شبكة المدن الإبداعية للمدن من الدول الأعضاء فى اليونسكو ، والأعضاء المنتسبين ، ويتم اختيار المدن وفقاً للإنجازات والمقومات فى المجال الإبداعي ، وخطط العمل المقترحة ، فيما تعد أبرز فوائد الانضمام للشبكة تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية ، والانخراط فى شراكات ديناميكية ، وتعزيز السياحة المحلية ، فضلاً عن الاستفادة من موارد اليونسكو لدعم المبادرات الثقافية ، وجذب الاستثمارات والموارد المتنوعة.

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