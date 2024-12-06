ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 19 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5066 طن تشمل: 2626 طن يوريا و550 طن كسب صويا و500 مولاس و1390 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48887 طن تشمل: 16136 طن ذرة و9377 طن خردة و5041 طن حديد و750 طن خشب زان و1383 طن ابلاكاش و3500 طن زيت طعام و11500 طن فول صويا و1200 طن فول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74621 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137372 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5800 حركة.

وقد قام رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط باستعراض جهود وتجربة الميناء الرائدة في مجال التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بميناء دمياط وأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، واستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية ومحطاته المختلفة وأهم المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها.

كما تضمن العرض الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل.