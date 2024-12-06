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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

8 ديسمبر.. محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح

ارشيفية
ارشيفية
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 تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وذلك بجلسة 8 ديسمبر المقبل. 

وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ديسمبر محاكمة متهم بإقتحام مركز شرطة