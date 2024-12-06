غدًا.. انطلاق مهرجان "صناع الاستدامة" في موسمه الثالث

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 10:49 ص

ينطلق السبت الموافق ٧ ديسمبر في الثالثة عصرا أفتتاح مهرجان أسبوع استدامة وطن في موسمه الثالث تحت شعار ( صناع الاستدامة) باولي فعالياته المؤتمر العلمي تحت عنوان “دور المشروعات الوطنية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الإقتصادى وتحقيق سياسة الإستثمار المستدام”.

كما يضم المعرض العلمي عالمنا كما نريد في نسخته الثالثة ويستهدف المهرجان هذا العام في اولي فاعلياته إبراز مشروعات الدولة الوطنية في عدة مجالات مثل المجال الزراعي والصناعي والإنشائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي تنفذ خطة الدولة في تحقيق أهداف الإستدامة ال١٧ كما يستهدف المعرض العلمي تعظيم دور مراكز البحوث والجامعات في خلق جيل جديد من شباب الباحثين والطلاب لديهم القدرة علي الإبتكار والإنتاج وعرض هذه الإبتكارات والمنتجات من خلال المعرض العلمي.

ويقام المهرجان بمشاركة ورعاية عدد من الوزارات والمراكز البحثية والجامعات برعاية ومشاركة وزارة البيئة ورعاية مركز البحوث الزراعية بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة وبحضور الأستاذة الدكتورة / شرين عاصم - نائب رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور ومشاركة كلية الزراعة جامعة عين شمس بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة وحضور الأستاذ الدكتور ولاء محمد عبد الغني، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، وحضور ومشاركة عدد من الشركات بابتكارات ومعروضات عن الاستدامة.

ويستهدف المهرجان في موسمه الثالث برئاسة الدكتورة رشا عبد العزيز – رئيس مبادرة اسبوع استدامة وطن، تشجيع المنتج الوطني المستدام بالمقاييس البيئية العالمية ودعم الابتكارات والمنتجات الخاصة بالتنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات المختلفة لتشجيع ودعم صناعة الاستدامة.