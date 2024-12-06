جامعة السويس تستمر في التميز بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2024

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن استمرار الجامعة للعام الرابع على التوالي في تصنيف التايمز للجامعات العربية (Arabic THE Ranking)، الذي يُعد أحد أهم التصنيفات الأكاديمية في العالم العربي.

وقد حققت الجامعة في نسخة 2024 إنجازًا بارزًا، حيث جاءت في المستوى 161-180 عربيًا والمستوى 16 بين الجامعات المصرية، من بين 238 جامعة تم تصنيفها هذا العام.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، والانفتاح الدولي، إضافة إلى دورها البارز في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

ويجدر الإشارة إلى أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد على منهجية دقيقة تشمل خمسة محاور رئيسية، وهي: التدريس (بيئة التعلم)، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي، والاستدامة والتأثير المجتمعي. وتسعى جامعة السويس لتحسين أدائها في هذه المؤشرات من خلال الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي.

وبهذه المناسبة، وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتعاون المثمر، كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بمكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.