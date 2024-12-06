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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حازم حسني يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء نادي الأجواد للرماية والفروسية بمطروح

رئيس اتحاد الرماية
رئيس اتحاد الرماية في مطروح
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قام اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بزيارة ميدانية لقطعة الأرض التي ستُخصص لإنشاء نادي الأجواد للرماية والفروسية في محافظة مطروح، والتي تقدر مساحتها بـ 18 فدانًا، رافقه في هذه الزيارة الأستاذ عبد الفتاح جمعة بدر، رئيس مجلس إدارة النادي.

وخلال الجولة، استعرض عبدالفتاح جمعة بدر مع رئيس الاتحاد المصري للرماية تفاصيل المشروع، حيث تم مناقشة التصاميم والمرافق المزمع إنشاؤها في النادي، والتي تهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة لعشاق الرماية والفروسية.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير هذه الرياضات في المنطقة، وسيعزز من مكانة مطروح كوجهة رياضية مميزة.

كما أعرب حسني عن أهمية استثمار المساحات الكبيرة المتاحة في إنشاء مرافق حديثة تسهم في استقطاب الشباب والمواهب، مشيرًا إلى أن نادي الأجواد للرماية والفروسية، سيعمل على رفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات جديدة على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارستها، مما يسهم في بناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين.

اللواء حازم حسنى اتحاد الرماية محافظة مطروح