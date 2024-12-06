الليلة.. مكتبة القاهرة الكبرى تستعرض تاريخ الطيران وتطوره

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى يوم الأحد المقبل، في الخامسة مساء، تحت إشراف مديرها يحيى رياض يوف ندوة ثقافية عن تاريخ الطيران وتطورة وتطور نماذج الطائرات فى مصر بحضور كابتن نادر جلال وعضو نقابة المهن الرياضية يدير الندوة يحيى رياض يوسف مدير المكتبة.

ويذكر أن القصر يقع بحي الزمالك بالقاهرة، أنشئ عام 1320هـ/ 1902م، ثم اشترته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل التي أحبت الفنون بشدة وأوصت بتخصيص القصر للأغراض الثقافية، وقد تحول القصر إلى مكتبة القاهرة الكبرى في عام 1995م.

وبني القصر على الطراز الإسلامي الأندلسي، ويتكون من بدروم وثلاث طوابق، وللقصر أربع واجهات بالإضافة إلى البرج الدائري الذي يقع بالركن الجنوبي ويشبه أبراج القلاع الحربية في العصور الوسطى. كما ظهر في زخارف مبانيه التأثر بالزخارف الأندلسية، المغربية، العثمانية، فنون عصر النهضة والتأثر بالعمارة الرومانية والإغريقية ليصبح القصر بالفعل جامعًا للفنون المختلفة، ويوجد بالطابق الثالث قاعة دائرية كانت تستخدم مرسم للأميرة سميحة.