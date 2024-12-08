أول الصفقات المونديالية.. الأهلي ينهي الاتفاق مع تريزيجية

أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق السابق والمخترف في نادي الريان القطري للتعاقد معه خلال الفتره المقبلة لتدعيم صفوق المارد الأحمر استعدادًا للمشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية 2025، الذي يقام الصيف المُقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الأهلي وتريزيجية ونادي طرابزون التركي الذي يمتلك عقد الجناح المصري الدولي من أجل حسم الصفقة في ظل قناعة وإعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق بامكانيات “تريزيجيه” والرغبة في ضم جناح مميز يكون إضافة كبيرة للفريق سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو تأجيل الصفقة إلى الميركاتو الصيفي، في حال تمسك نادي الريان القطري بإستمرار النجم الدولي المصري حتى نهاية الموسم.

وكشف "مصدر" داخل النادي الأهلي أن محمود تريزيجيه وافق على العودة للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ويضغط على مسئولي الريان القطري للموافقة على إنهاء العقد والانتقال للأهلي في الميركاتو الشتوي لرغبته في اللعب مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا وبعدها كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف المصدر أن انتقال تريزيجيه للأهلي لن يكلف إدارة النادي كثيرًا خاصة أن ناديه الأصلي طرابزون سبور التركي تسعى لبيع اللاعب بسبب راتبه المرتفع، كما أن إدارة الريان القطري تتجه لعدم تفعيل عقد شراء اللاعب الدولي.

ويحصل محمود تريزيجيه على ما يقارب مليون و500 ألف دولار سنويًا، وقد يوافق على تخفي قيمة عقده من أجل العودة للأهلي واللعب في مونديال الأندية 2025.