روسيا تسقط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مناطق وتدمر زورقين سريعين قبالة شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أسقط خلال الليلة الماضية 33 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق 4 مناطق روسية، بما في ذلك في سماء شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أن “الليلة الماضية، أحبطت محاولات نظام كييف لشن هجمات ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناح، وأسقطت قوات الدفاع الجوي 33 طائرة بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك 14 طائرة بدون طيار فوق منطقة فورونيج، و11 فوق منطقة كورسك، وسبع فوق منطقة بيلجورود وواحدة فوق جمهورية القرم”، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الوزارة أن أطقم الطيران البحري التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي دمرت زورقين سريعين ذاتيين القيادة متجهين نحو شبه جزيرة القرم.

