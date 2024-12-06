أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 750 ألفًا و610 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 750 ألفًا و610 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- فى بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم- أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1660 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و514 دبابة و19 ألفا و518 مركبة مدرعة و21 ألفا و43 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1019 من أنظمة الدفاع الجوي و2851 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و633 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و30 ألفا و899 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و23 طائرة بدون طيار".

