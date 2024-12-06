موجة جني أرباح قوية تهبط بسعر بيتكوين بعد صعودها التاريخي فوق 100 ألف دولار

تسببت موجة جني أرباح قوية من المستثمرين في هبوط سعر بيتكوين في تعاملات، اليوم الجمعة، بعد صعودها التاريخي فوق 100 ألف دولار الخميس.

وفق منصة كوين ديسك الرقمية تراجعت العملة المشفرة الأشهر والأعلى قيمة سوقية في تعاملات

اليوم إلى 98.1 ألف دولار في ظل تقلبات عنيفة تمر بها سوق العملات الرقمية كما شهدت في أعقاب توقف الزخم الذي ساهم فيه تأييد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للقطاع.

كانت بيتكوين قد كسرت، في تعاملات أمس الخميس، حاجز الـ100 ألف دولار، وحققت منعطفًا تاريخيًا كبيرًا.

واعتبرت منصة كيو زد الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، تجاوز بيتكوين حاجز الـ100 ألف دولار، لحظة تاريخية للعملة الرقمية التي بدأ التداول بها بسعر دولار واحد في عام 2011. ورغم أعوام طويلة من الانتقادات التي تعرضت لها من مؤسسات المال التقليدية وتوقعات بالانهيار من اقتصاديين بارزين، فإن عملة بيتكوين واصلت كسب القبول والحضور القوي في الأسواق.

وحذر رئيس مجلس إدارة شركة "بي تو بي إن باي"، أزيزوف، من أن عنصر الهشاشة لايزال قائمًا في أسواق العملات الرقمية، حتى مع صعودها إلى تلك المستويات.

وقال "مع نهاية العام، فإن سعر بيتكوين سوف يتمحور حول 100 ألف دولار قبيل تراجعه إلى مستوى الأرقام الخمسة، ومن المحتمل أن يستقر قرب 85 ألف دولار في الأشهر التالية."

ويقول، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة "ميركيوريو"، منصة رائدة مقرها لندن لبنية دفع للفضاء الرمزي الرقمي، بيتر كوزياكوف، إن منعطف "بيتكوين" جاء في وقت تتوقع فيه أرقام صناعة العملات الرقمية انتشارًا واسع النطاق لتبني استخدامها والتعامل بها.

وأضاف في تصريحات لمنصة "كيو زد" العملة الرقمية تتجه إلى مصير الاستخدام الكثيف على نفس المنوال الذي سارته شبكة الإنترنت العالمية إلى وقتنا الراهن."

وأشارت المنصة إلى أنه منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، ازداد تقييم "بيتكوين" بـ54%، مع تشديد العديد من المحللين على أن تأييده لمنصات العملات الرقمية بمنزلة قوة دفع جوهرية للسوق. ويعزو كثيرون الفضل في الارتفاعات الحادة الأخيرة إلى ميل الرئيس المنتخب إلى الترويج مرارًا لنهج التعامل بالعملات الرقمية أثناء حملته الانتخابية.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة "بي تو بي إن باي"، المعنية بتداولات العملات الرقمية للشركات، أرثر أزيزوف، في تصريحات خاصة لمنصة كيو زد، أن قرار ترامب بتعيين بول أتكينز رئيسًا لـ هيئة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) الأمريكية، والمعروف عنه دفاعه القوي عن العملات الرقمية، مهد الطريق لكي تتمكن عملة "بيتكوين" الرقمية من تجاوز الحاجز النفسي لمستوى 100 ألف دولار في نهاية المطاف.

من جانبه، يرى محلل العملات الرقمية الاستراتيجي في مؤسسة "21 تشيرز"، مات مينا، أن "صندوق تداول بيتكوين" (إي تي إف)، شهد اهتمامًا غير مسبوق من المستثمرين منذ انطلاقه في يناير 2024، بعد حصوله على موافقة "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، ما أعطى المزيد من المشروعية والقبول للعملة الرقمية.

وفي المقابل، يتوقع محللون آخرون مواصلة العملة الرقمية بيتكوين صعودها بقوة، وعلى رأسهم مات مينا من مؤسسة "21تشيرز"، الذي يعتقد أن المنعطف الحالي ليس إلا مجرد بداية لمرحلة تحول أوسع نطاقًا لأسواق العملات الرقمية عالميًا.

