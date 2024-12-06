إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطيني، القول إن قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتجبر المرضى والمصابين على مغادرته، اليوم الجمعة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال استخدمت اثنين من الفلسطينيين درعا بشرية من أجل إفراغ مستشفى كمال عدوان، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من نزلاء مستشفى كمال عدوان ومرافقيهم ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

كما أشار الإعلام الفلسطيني إلى أنه تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف طائرات الاحتلال خربة العدس شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.