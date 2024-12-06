المعارضة في كوريا الجنوبية تطالب بمناقشة التطورات الأخيرة مع الحزب الحاكم

طالب زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية "لي جاي-ميونج"، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع رسمي مع زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم "هان دونج-هون" لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد.

وقال جاي-ميونج، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه طالب بعقد اجتماع عدة مرات، إلا أنه لم يتلق أي رد بعد، مشيرا إلى أنه في هذه اللحظة التاريخية، يجب على زعماء الأحزاب الحاكمة والمعارضة وضع الشعب والبلاد في المقام الأول ومناقشة سبل الإيفاء بالتزاماتهم ومسئولياتهم.

طالب زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم فى كوريا الجنوبية هان دونج-هون اليوم الجمعة، بتعليق مهام الرئيس يون سوك يول فى أقرب وقت ممكن.

وقال دونج-هون، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن الرئيس أمر باعتقال ساسة بارزين واحتجازهم في منشأة بمدينة "جواتشيون" في إقليم "جيونجي" عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن استمرار يول في منصبه قد يعرض البلاد والمواطنين لخطر كبير.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يتم التصويت غدا السبت في الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل رئيس كوريا الجنوبية من منصبه.

تأتي هذه التطورات بينما تشهد كوريا الجنوبية منذ يوم الثلاثاء الماضي حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.

