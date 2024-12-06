محافظ أسوان يكرم رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان

كرم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحرى، المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بمنحه درع الأكاديمية، تقديراً لدور الجمعية الفعّال في المشاركة المجتمعية، ودعمها المستمر للمبادرات التنموية والتعليمية التي تستهدف أبناء محافظة أسوان.

وكان محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية، افتتحا فعاليات الدورة الأولى للمجلس الاستشاري والمسؤولية المجتمعية بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجنوب الوادي، بحضور المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إلى جانب نخبة من العمداء والخبراء والمختصين في مجالات التعليم والتنمية المجتمعية.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمي، للدورة الأولى للمجلس الاستشارى للدكتور الفيصل عبد الحميد، عميد القبول والتسجيل بفرع الأكاديمية، استعرض خلالها مسيرة الأكاديمية وتاريخ تأسيس فرع جنوب الوادي، بالإضافة إلى عرض حول مبادرات المسؤولية المجتمعية التي ينفذها الفرع، قدمه الدكتور ياسر دهب، مساعد مدير الفرع للتعليم وخدمة المجتمع.

دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود والمبادرات



من جهته أعرب اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار في تحقيق التكامل بين التعليم والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالحضور قائلاً: "يسعدنا اليوم أن نطلق الدورة الأولى لمجلس الأكاديمية الاستشاري والمسؤولية المجتمعية، والذي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات التنموية وتحقيق الأهداف المجتمعية للأكاديمية".

وأكد المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، خلال كلمته، على أهمية الشراكة بين الجمعية والأكاديمية في إطلاق مبادرات تعليمية متميزة، من أبرزها برنامج "معارف"، الذي يهدف إلى تدريب الشباب على مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويسهم في تطوير الكفاءات المحلية.

وأضاف: "أننا ملتزمون بدعم جهود الأكاديمية في تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة تواكب احتياجات المجتمع المحلي وتحقق التنمية المستدامة".

وأوضح أن هذا التعاون يأتى في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجمعية مستثمري الطاقة الشمسية على تعزيز الشراكات التنموية وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع، وتسهم في تمكين الشباب من المهارات الأساسية لمواكبة التطورات العلمية والعملية.

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