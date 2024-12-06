ابتكار جديد لعقار "أوزمبيك".. تطور مركب قد يغير مستقبل علاج السمنة

أفادت شركة "نوفو نورديسك" صانعة دواء "أوزمبيك" أنها طورت مركبا جديدا أظهر فعالية كبيرة في قمع الشهية وفقدان الوزن لدى الفئران مما يعزز فقدان الوزن من خلال محاكاة هرمون GLP-1 الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي بعد تناول الطعام، لذلك يشعر المستخدمون بالشبع لفترة أطول وفقا لما نشرته مجلة Science Translational Medicine.

العلاج الجديد يجمع بين تأثير GLP-1 وتنشيط مستقبلات اللبتين وهوهرمون يُفرز من الخلايا الدهنية ويرسل إشارة إلى الدماغ بأن الجسم قد خزن ما يكفي من الطاقة ويجب التوقف عن تناول الطعام .

وأضاف الباحثون من "نوفو نورديسك" وجامعة ميتشيغان :أن هرمون اللبتين يعزز فقدان الوزن عندما يُستخدم مع أدوية أخرى لفقدان الوزن مثل أدوية GLP-1.وهذا يشير إلى أن استخدام اللبتين كجزء من العلاجات المركبة قد يمثل نهجا واعدا في علاج السمنة بشكل أكثر فعالية.

وفي تطوير حقنة يومية لهذا المركب بنى الباحثون على معرفة الخلايا العصبية في أدمغة الفئران التي تستجيب لإشارات GLP-1 واللبتين ووجدوا خلايا عصبية مشابهة في قردة المكاك ومع ذلك، لم يحدد الباحثون بعد ما إذا كانت هذه الخلايا العصبية موجودة أيضا في البشر ويمكن استهدافها باستخدام هذا العلاج لتقليل تناول الطعام ووزن الجسم.

وقال راندي سيلي أستاذ الجراحة والطب الداخلي وعلوم التغذية في كلية الطب بجامعة ميتشيغان: هدف هذه الدراسة لم يكن تحديد جدوى هذا العلاج في البشر، بل كان الهدف إثبات أن هذه الجزيئات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن في الفئران حيث لا يعمل اللبتين بمفرده.