جيش الاحتلال يهاجم معبرين حدوديين بين سوريا ولبنان

شن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت معبرين حدوديين بين سوريا ولبنان، بحجة استهدف «محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية»، فيما ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية، أن معبر «العريضة» خرج عن الخدمة جراء الضربات.

وقال جيش الاحتلال، إنه شن غارات جوية في سوريا استهدفت «محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية تم وضعها بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله الإرهابية».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على منصة «إكس» إن: «الجيش هاجم ليلا في سوريا مراكز وبنية تحتية لنقل الأسلحة بالقرب من الحدود مع لبنان».

و ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن معبر «العريضة» الحدودي بين سوريا ولبنان خرج من الخدمة بسبب هجوم إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية ل «رويترز» إن :«غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.»

وأضاف حمية أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر «العريضة» في شمال لبنان ومعبر «جوسيه» عند شرق لبنان.

ويشكل المعبران نقطتي وصول مهمتين إلى محافظة حمص السورية التي تسعى الفصائل السورية إلى التقدم فيها ضد الجيش بعد اجتياحهم مناطق واسعة في شمال البلاد.