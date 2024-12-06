كندا تطلق سياسة خارجية جديدة للقطب الشمالي لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، أنها ستصدر سياسة خارجية جديدة للقطب الشمالي؛ تهدف إلى تعزيز موقفها الدبلوماسي والأمني في الشمال، لمواجهة ما وصفته "بالتهديدات المتزايدة من الجهات الفاعلة الأجنبية وتغير المناخ".

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إن السياسة التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام القادمة، ستستجيب لبيئة التهديد العالمية المتزايدة، ومسؤولية كندا عن حماية سيادتها في القطب الشمالي وأمن الدول القطبية الشمالية الأخرى، وكذلك الولايات المتحدة.

وأضافت الوزيرة أن "هناك شيء واحد واضح: العالم أصبح أكثر صعوبة، والصراعات التي نراها في العالم مترابطة. لذلك، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة في استجابتنا".

وسيتم الإعلان عن تلك السياسة من قبل جولي، إلى جانب وزير الدفاع الكندي بيل بلير، ووزير الشؤون الشمالية دان فاندال.

وتم تحديد الوجود المتزايد لروسيا والصين في القطب الشمالي، والذي أصبح أسهل بسبب انكماش الجرف الجليدي بسبب تغير المناخ، كأولوية أمنية رئيسية لكندا.

وفي الشهر الماضي، قالت رئيسة أركان الدفاع الكندية الجنرال جيني كارينيان، إن أمن القطب الشمالي من بين أولوياتها القصوى، مشيرة إلى التعاون المتزايد بين موسكو وبكين، مبينة أن المزيد من الاستثمارات وشراء التكنولوجيا الجديدة بشكل أسرع أمر ضروري لمواجهة هذه التهديدات.

