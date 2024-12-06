البرلمان الألماني يناقش تسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا

يعتزم الحزب الديمقراطي الحر الألماني طرح تسليم صواريخ «تاوروس» الجوالة إلى أوكرانيا، للنقاش داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وذلك في ظل رفض المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم هذه الصواريخ إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان، اليوم الجمعة، طلب مقدم من الحزب بهذا الشأن، وجاء في الطلب أن نظام «تاوروس» يجعل أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، قادرة على تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية بعيدة عن الخطوط الأمامية.

ومن غير المتوقع أن يصوت البرلمان على طلب الحزب الديمقراطي الحر. ويرفض شولتس بشدة توريد تلك الصواريخ لأوكرانيا، رغم مطالبة كييف بها، حيث يخشى المستشار الألماني أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الحرب.