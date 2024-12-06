رئيس تايوان: نعمل على تعميق التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، اليوم الجمعة، أنه «واثق» من تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.

وقال الرئيس التايواني، في اليوم الأخير من جولته في المحيط الهادئ، إن «تايوان واثقة من أنها تواصل تعميق التعاون مع الإدارة الجديدة لمقاومة التوسع الاستبدادي، وتحقيق الرخاء والتنمية لكلا البلدين، مع زيادة المساهمة في الاستقرار والسلام الإقليميَّين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كذلك، حضَّ الرئيس التايواني الديمقراطيات على أن تكون «أكثر اتحاداً» ضد الدول الاستبدادية.