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الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس تايوان: نعمل على تعميق التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

رئيس تايوان
رئيس تايوان
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أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، اليوم الجمعة، أنه «واثق» من تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.

وقال الرئيس التايواني، في اليوم الأخير من جولته في المحيط الهادئ، إن «تايوان واثقة من أنها تواصل تعميق التعاون مع الإدارة الجديدة لمقاومة التوسع الاستبدادي، وتحقيق الرخاء والتنمية لكلا البلدين، مع زيادة المساهمة في الاستقرار والسلام الإقليميَّين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كذلك، حضَّ الرئيس التايواني الديمقراطيات على أن تكون «أكثر اتحاداً» ضد الدول الاستبدادية.

تابوان الولايات المتحدة دونالد ترامب