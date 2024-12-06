وزير الصناعة والنقل يتفقد مصنع شركة "ميرمك" الإيطالية

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ختام زيارته لدولة إيطاليا، بتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في مجالات أنظمة الإشارات وفحص قياس السكة، حيث تعمل أنظمة الشركة في ٧٣ دولة على مستوى العالم.

عقب الجولة التفقدية بالمصنع عقد الوزير جلسة مباحثات مع فيتو برتوزا مالك الشركة، حيث أشار الوزير إلى استراتيجية الدولة المصرية في أهمية توطين صناعة النقل، ومن أهمها أنظمة الإشارات من خلال جذب المستثمرين في هذا المجال، مما يستلزم قيام الشركة بالاستثمار في مصر ونقل معرفة صناعة أنظمة الإشارات من خلال خلق كوادر مصرية قادرة على تصميم وتصنيع وتنفيذ أنظمة الإشارات والتحكم الآلي في مسير القطارات.

وفي ضوء ذلك، أكد فيتو برتوزا أن رؤية الشركة تتطابق مع رؤية الدولة المصرية في أهمية إنشاء مركز إقليمي للشركة في مصر لصناعة أنظمة الإشارات ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية وفي الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن أيضا لمواجهة الطلب المتزايد في أوروبا.

كما استعرضت شركة ميرمك خطة التوطين والتي ترتكز على إنشاء مصنع محلي لأنظمة الإشارات، وكذلك إنشاء أكاديمية تدريب لخلق كوادر محلية مهرة في هذا المجال.

وأوضحت الشركة عزمها تنفيد خطة التوطين من خلال مرحلتين، والتي ستتضمن أنشطة التصميم والبرمجة وتصنيع المكونات والتكامل والاختبارات وكذلك أعمال الصيانة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على قيام الدولة المصرية بتقديم كامل الدعم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين للشركة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مستمرة حتى الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة والبدء في إجراءات تأسيس مصنع الشركة بمصر.